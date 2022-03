Sci oggi tv gigante femminile finali Meribel: dove vederlo in diretta e in streaming

Oggi, sabato 19 marzo, è in programma la gara di gigante femminile delle finali di Courchevel-Meribel. Si tratta di una delle prove più attese visto che è ancora in gioco l’assegnazione della coppetta di specialità.

Sarà battaglia fino all’ultima porta tra la svedese Sara Hecton, al comando della graduatoria iridata con 522 punti e la francese Tessa Worley, 517 lunghezze. Le italiane Federica Brignone e Marta Bassino puntano a chiudere la stagione con un risultato prestigioso.

"Her Majesty" Mikaela Shiffrin, dopo aver festeggiato grazie al secondo posto del supergante la conquista della coppa del mondo generale con due gare d'anticipo, cercherà l'ennesima vittoria della sua straordinaria carriera.

Mancherà Sofia Goggia che ha chiuso la stagione nel migliore dei modi conquistando la coppetta di discesa libera.

Sci alpino, gigante donne: l'orario delle finali di Meribel

Ecco gli orari dell'ultimo gigante dell'anno.

Sabato 19 marzo

ore 10.30, prima manche gigante femminile;

ore 13.30: seconda manche gigante femminile.

Le Finali di sci alpino 2022 a Courchevel-Meribel saranno trasmesse in chiaro in tv sui canali Rai 2 e Raisport e per gli abbonati su Eurosport (1 e 2).

Potete seguirle in streaming gratuito su RaiPlay e in streaming per gli abbonati su Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN.