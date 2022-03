Sci oggi tv gigante maschile finali Meribel: dove vederlo in diretta e in streaming

Oggi, sabato 19 marzo, si disputerà l'ultimo gigante dell'anno. Le finali di Courchevel-Meribel offriranno l'ultima occasione al nostro Luca De Aliprandini per centrare un risultato importante e chiudere in bellezza questa stagione di Coppa del Mondo dove il suo miglior risultato è il secondo posto ottenuto in Alta Badia.

Il favorito d'obbligo per questa prova finale è il 24enne svizzero Marco Odermatt, vincitore della classifica generale e della coppetta di gigante. Hanno ottime chance anche il norvegese Kristoffersen, l'austriaco Feller, il francese Pinturalt e il norvegese Braathen.

Sci alpino, gigante uomini: l'orario delle finali di Meribel

Ecco gli orari dell'ultimo gigante dell'anno.

Sabato 19 marzo

ore 9.00: prima manche gigante maschile;

ore 12.00: seconda manche gigante maschile.

Le Finali di sci alpino 2022 a Courchevel-Meribel sono trasmesse in chiaro in tv sui canali Rai 2 e Raisport e per gli abbonati su Eurosport (1 e 2).

Potete seguirle in streaming gratuito su RaiPlay e in streaming per gli abbonati su Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN.