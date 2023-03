Sci discesa libera femminile: dove vederla in tv e in streaming

Inizia subito con una delle gare più attese la settimana dedicata alle finali della coppa del mondo di sci alpino. Oggi, mercoledì 15 marzo, a Soldeu, Andorra, si disputa la discesa libera femminile. L’Italia si affida a Sofia Goggia che, dopo aver vinto la quarta coppetta di specialità in questa disciplina, la terza consecutiva, vuole chiudere questa stagione, in cui purtroppo è mancata la vittoria Mondiale, con un altro sigillo.

Si giocheranno le loro carte anche Brignone e Curtoni che poi, giovedì 16 marzo, si contenderanno la Coppetta di SuperG, ancora da assegnare. Le principali rivali di Goggia saranno Stuhec, Suter, Ortleb, Puchner e Flury, anche se la campionessa bergamasca ha dimostrato in più occasioni il suo strapotere in questa disciplina.

Sci alpino, discesa libera femminile finali Soldeu: dove vederla in tv e in streaming

La discesa libera femminile delle finali di Soldeu, Andorra, di oggi, mercoledì 15 marzo, sarà trasmessa in diretta tv su Raisport e in streaming su Raiplay, su Eurosport e EuroSport player per gli abbonati. L'appuntamento è per le 11.30.