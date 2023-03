Sci finali Soldeu discesa libera maschile: dove vederla in tv e in streaming

Primo appuntamento nella settimana delle finali a Soldeu per la Coppa del mondo maschile di sci. L'Italia oggi, mercoledì 15 marzo, nell'ultima gara stagionale che andrà in scena a Andorra, schiererà tre uomini jet: Casse, Paris e Schieder.

Ci si aspetta grande battaglia tra Odermatt, vincitore della classifica generale e Kilde, che si è imposto in discesa libera. Non saranno da sottovalutare Marco Schwarz e Vincent Kriechmary, insieme ad altri possibili sorprese.

Sci alpino, discesa libera maschile finali Soldeu: dove vederla in tv e in streaming

La discesa libera maschile delle finali di Soldeu, Andorra, di oggi, mercoledì 15 marzo, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raisport e in streaming su Raiplay. Su Eurosport e Europlayer per gli abbonati. L'appuntamento è per le ore 10.00.