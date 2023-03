Sci oggi finali Soldeu Gigante femminile: dove vederlo in tv e in streaming

Ultima giornata di finali di Coppa del mondo di sci a Soldeu, Andorra. Oggi, domenica 19 marzo, è in programma il gigante femminile. Federica Brignone e Marta Bassino sono pronte a dare il massimo per giocarsi la vittoria.

Favorita d'obbligo Mikaela Shiffrin, quest'anno vincitrice della Coppa generale, della Coppetta di gigante e di slalom. Her Majesty in quest'annata per lei magica ha anche battuto il record di Stenmark, diventando la sciatrice con più vittorie nella storia della Coppa del mondo.

Sci alpino, gigante femminile finali Soldeu: dove vederlo in tv e in streaming

Il gigante femminile delle finali di Soldeu, Andorra, di domenica 19 marzo sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Raisport e in streaming su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. La prima manche si disputa alle ore 9, la seconda alle 12.