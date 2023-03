Sci oggi finali Soldeu Gigante maschile: dove vederlo in tv e in streaming

Penultima giornata delle finali della Coppa del mondo di sci alpino a Soldeu, Andorra. Oggi, sabato 18 marzo, nel gigante maschile il favorito d’obbligo è Marco Odermatt che quest’anno ha vinto la Coppa generale, la coppetta di gigante e di SuperG.

Tra i suoi rivali ci saranno i norvegesi Braathen e Kristoffersen, il suo connazionale Loic Meillard, l'austriaco Marco Schwarz e il francese Alexis Pinturault.

Sci alpino, gigante maschile finali Soldeu: dove vederlo in tv e in streaming

Il gigante maschile delle finali di Soldeu, Andorra, di sabato 18 marzo sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Raisport e in streaming su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. La prima manche si disputa alle ore 9, la seconda alle 12.