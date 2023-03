Sci oggi finali Soldeu slalom femminile: dove vederlo in tv e in streaming

Penultima giornata di finali di Coppa del mondo di sci a Soldeu, Andorra. Oggi, sabato 18 marzo, è in programma lo slalom femminile. Non ci saranno italiane al via dato che nessuna atleta è riuscita a posizionarsi tra le prime 25 posizioni in classifica.

Favorita d'obbligo Mikaela Shiffrin, quest'anno vincitrice della Coppa generale, della Coppetta di gigante e di slalom. Her Majesty ha anche battuto il record di Stenmark, diventando la sciatrice con più vittorie nella storia della Coppa del mondo.

Sci alpino, slalom femminile finali Soldeu: dove vederlo in tv e in streaming

Lo slalom femminile delle finali di Soldeu, Andorra, di sabato 18 marzo sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Raisport e in streaming su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. La prima manche si disputa alle ore 10.30, la seconda alle 13.30.