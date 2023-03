Sci finali Soldeu SuperG maschile: dove vederlo in tv e in streaming

Giornata dedicata al SuperG alle finali della Coppa del mondo di sci alpino a Soldeu, Andorra. In campo maschile la sfida sarà tra Marco Odermatt, il vincitore della Sfera di cristallo, che ha fatto sue le Coppette anche in SuperG e gigante e i suoi maggiori rivali, in primis il norvegese Kilde, seguito dall'austriaco Kriechmayr, il francese Pinturault, il tedesco Sander e lo svizzero Rogentin.

L’Italia spera in un buon risultato di Dominik Paris, Mattia Casse e Guglielmo Bosca.

Sci alpino, SuperG maschile finali Soldeu: dove vederlo in tv e in streaming

Il SuperG maschile delle finali di Soldeu, Andorra, di giovedì 16 marzo, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Raisport e in streaming su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. L'appuntamento è per le ore 11.30.