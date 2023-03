Sci finali Soldeu SuperG femminile: dove vederlo in tv e in streaming

Seconda giornata in arrivo alle finali della Coppa del mondo di sci femminile a Soldeu, Andorra. Quello di giovedì 16 marzo è un appuntamento da non perdere per i colori azzurri con l’Italia che in SuperG ha grandi possibilità di conquistare la Coppetta.

Elena Curtoni si presenta all’ultimo appuntamento stagionale in questa specialità con 332 punti. La valtellinese vuole rifarsi dalla delusione della discesa libera dove è rimasta giù dal podio finale per un solo punto, dopo una caduta, fortunatamente senza conseguenze, nell’ultima gara.

In classifica precede Lara Gut con 313, Cornelia Huetter con 307 e Federica Brignone con 288 lunghezze, che ha dimostrato un’ottima forma in discesa libera con un bel quarto posto.

Sci alpino, SuperG femminile finali Soldeu: dove vederla in tv e in streaming

Il SuperG femminile delle finali di Soldeu, Andorra, di giovedì 16 marzo, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai2 e in streaming su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. L'appuntamento è per le ore 10.