Sci oggi finali Soldeu Team Event: dove vederlo in diretta tv e in streaming

Nuovo appuntamento da non perdere alle finali di Soldeu della Coppa del mondo di sci alpino. Oggi, venerdì 17 marzo, si disputa il team event. Saranno 6 le nazioni (Svizzera, Germania, Norvegia, Andorra e Austria) al via con l'Italia che si affiderà a Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Corrado Barbera e Filippo Della Vite. I nostri portacolori saranno impegnati nei quarti di finale con la Germania.

Sci alpino finali Soudeu Team Event: dove vederla in diretta in tv e in streaming

Il Team Event delle finali di sci alpino di Soldeu, Andorra, di venerdì 17 marzo, sarà trasmesso in diretta in chiaro su Raisport e in streaming u Raiplay, per gli abbonati su Eurosport e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. L'appuntamento con la diretta è per le ore 12.