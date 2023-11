Sci oggi gigante femminile Killington: a che ora e dove vederlo in diretta

Un appuntamento da non perdere. Oggi, sabato 25 novembre, a Killington, negli Stati Uniti, si disputa il secondo gigante della stagione della Coppa del mondo di sci alpino femminile. Federica Brignone, dopo il secondo posto di Soelden, è tra le favorite per la vittoria, proprio come Marta Bassino. Dovranno fare i conti con Lara Gut-Behrami, vincitrice in Austria e con la stella di casa, Mikaela Shiffrin.

Saranno al via con i colori azzurri anche Sofia Goggia, che vuole confermare i progressi in questa specialità, Asja Zenere, Elisa Platino, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Beatrice Sola.

Killington 2023, gigante coppa del mondo femminile: gli orari e la diretta

Sabato 25 novembre

ore 16: prima manche gigante femminile

ore 19: seconda manche gigante femminile

La startlist

1) HECTOR Sara 1992 SWE

2)BASSINO Marta 1996 ITA

3) SHIFFRIN Mikaela 1995 USA

4) GRENIER Valerie 1996 CAN

5) VLHOVA Petra 1995 SVK

6) BRIGNONE Federica 1990 ITA

7) GUT Lara 1991 SUI

8) HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR

9) ROBINSON Alice 2001 NZL

10) BUCIK Ana 1993 SLO

11) MOLTZAN Paula 1994 USA

12) STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR

13) MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR

14) GRITSCH Franziska 1997 AUT

15) GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL

16) HOLDENER Wendy 1993 SUI

17) GISIN Michelle 1993 SUI

18) HAASER Ricarda 1993 AUT

19) BRUNNER Stephanie 1994 AUT

20) LIENSBERGER Katharina 1997 AUT

21) TVIBERG Maria Therese 1994 NOR

22) ELLENBERGER Andrea 1993 SUI

23) SCHEIB Julia 1998 AUT

24) ALPHAND Estelle 1995 SWE

25) KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT

26) RAST Camille 1999 SUI

27) WILD Simone 1993 SUI

28) COLTURI Lara 2006 ALB

29) ZENERE Asja 1996 ITA

30) TRUPPE Katharina 1996 AUT

31) GOGGIA Sofia 1992 ITA

32) LOEVBLOM Hilma 2000 SWE

33) MEILLARD Melanie 1998 SUI

34) RICHARDSON Britt 2003 CAN

35) GRAY Cassidy 2001 CAN

36) PLATINO Elisa 1999 ITA

37) HURT A.J. 2000 USA

38) JELINKOVA Adriana 1995 CZE

39) HEIDER Michaela 1995 AUT

40) ESCANE Doriane 1999 FRA

41) MELESI Roberta 1996 ITA

42) DVORNIK Neja 2001 SLO

43) DIREZ Clara 1995 FRA

44) BOCOCK Mary 2003 USA

45) PYKALAINEN Erika 2001 FIN

46) LUCZAK Magdalena 2001 POL

47) HAERRI Vivianne 1999 SUI

48) SOLA Beatrice 2003 ITA

49) BOCOCK Elisabeth 2005 USA

50) LJUTIC Zrinka 2004 CRO

51) HUBER Katharina 1995 AUT

52) SLOKAR Andreja 1997 SLO

53) AICHER Emma 2003 GER

54) JOHANSSON Stella 2003 USA

55) BENNETT Sarah 2001 CAN

56) GROB Stefanie 2004 SUI

57) MOERZINGER Elisa 1997 AUT

58) NYBERG Lisa 2002 SWE

59) DERKS Kiara 2001 NED

60) TIMMERMANN Claire 2000 CAN

61) LYSDAHL Kristin 1996 NOR

62) OEHLUND Cornelia 2005 SWE

63) PIROVANO Laura 1997 ITA

64) WORDLEY Nicole 2005 GBR

65) POPOVIC Leona 1997 CRO

66) LAMURE Marie 2001 FRA

La Coppa del mondo femminile a Killington è trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport+ HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su RaiPlay e per gli abbonati su Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.