Sci oggi tv Cdm maschile gigante Kranjska Gora: dove vederlo in diretta e in streaming

Oggi, sabato 12 marzo, primo appuntamento del fine settimana con la Coppa del mondo maschile di sci. In questo weekend sono in programma due slalom giganti sulle nevi di Kranjska Gora, in Slovenia. Marco Odermatt, il 24enne elvetico che nelle prime olimpiadi della sua carriera a Pechino 2022 ha vinto l'oro in gigante, è ormai vicinissimo alla conquista della Coppa generale e della coppetta di gigante.

Il giovane campione svizzero, tra i favoriti per la vittoria, in queste prove tecniche ha come rivali più accreditati l'austriaco Manuel Feller, il norvegese Henrik Kristoffersen, i francesi Alexis Pinturault e Mathieu Faivre, lo sloveno ?an Kranjec e il nostro Luca De Aliprandini. Lo sciatore trentino cerca un acuto per nobilitare la sua stagione.

Scenderanno in pista con i colori azzurri anche Riccardo Tonetti, Giovanni Borsotti, Alex Hofer, Hannes Zingerle, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni e Simon Maurberger.

Sci alpino gigante Kranjska Gora: gli orari in tv

Qui di seguito trovate gli orari del primo dei due giganti della Coppa del mondo maschile di sci alpino a Kranjska Gora in programma sabato 12 marzo.