Sci alpino maschile oggi gigante Val d'Isere: dove vederlo in diretta

Fine settimana dedicato alle discipline tecniche per la Coppa del mondo di sci alpino maschile in Francia, in Val d'Isere. Sulla Face de Bellevarde oggi, sabato 9 dicembre, è in programma il primo gigante di una stagione che sinora ha dovuto fare i conti con diverse gare cancellate. Tra le porte larghe il favorito è lo svizzero Marco Odermatt, l'Italia conta soprattutto su Filippo Della Vite e Luca De Aliprandini.

Cdm maschile Val d'Isere: gli orari in tv

Il gigante in Val d'Isere della Coppa del mondo di sci maschile sarà trasmesso in chiaro su Raisport, canale 58 del digitale terrestre, e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. La prima manche è in programma alle ore 9.30, la seconda allle ore 13.00.