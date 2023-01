Sci alpino femminile oggi slalom Kranjska Gora, il programma e dove vederlo in tv

Seconda gara del weekend della Coppa del mondo femminile a Kranjska Gora. Occhi puntati su Mikaela Shiffrin che va a caccia del successo numero 82 in carriera che le permetterebbe di eguagliare il record di Lindsey Vonn per diventare con 82 succcessi la sciatrice più vincente della storia dello sci alpino.

La stella americana, 27 anni avrà come maggiori rivali Petra Vlhova e Wendy Holdener. Nella classifica di specialità Shiffrin è al comando con 525 punti, davanti a Holdener, 420 e Vhlova, 360. L'americana è nettamente in testa alla classifica generale con 975, Vlhova 495, Holdener 495 e Goggia, 470.

Sci alpino, programma slalom Kranjska Gora e orari tv

Lo slalom della Coppa del mondo di sci femminile, a Kranjska Gora, ha la prima manche alle ore 9.30 e la seconda alle 12.30. Diretta su Raisport, in chiaro (streaming su Raiplay) e per gli abbonati su Eurosport (in streaming su Eurosport Player e DAZN).