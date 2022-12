Sci alpino femminile oggi Semmering 2022 gigante: dove vederlo in tv e in streaming

Semmering concede il bis con un'altra giornata della Coppa del mondo di sci alpino tutta da seguire sulle nevi austriache. Il primo gigante, che si è disputato martedì 27 dicembre per recuperare la gara annullata a Soelden a inizio stagione, ha visto un grande spettacolo. La vittoria è andata all'americana Mikaela Shiffrin che ha trionfato con 31 centesimi di vantaggio sulla slovacca Petra Vhlova.

In terza posizione la piemontese Marta Bassino che ha centrato il suo terzo podio stagionale. Marta, dopo il quarto posto della prima manche, ha disputato un'ottima seconda discesa che le ha permesso di rimanere in testa alla classifica di specialità con 240 punti, 50 più della Vlhova. Anche Federica Brignone, quinta, ha disputato un'ottima gara, chiudendo davanti alla norvegese Mowinckel, all'elvetica Lara Gut-Behrami, alla svedese Sara Hector e alla sorpresa di giornata, la neozelandese Alice Robinson. Nella classifica di Coppa del mondo Shiffrin allunga con 675 punti, davanti a Goggia a 470 e Vlhova a 420.

Cdm femminile, gigante 2 Semmering: gli orari in tv

Oggi, mercoledì 28 dicembre, nel secondo gigante di Semmering, sarà nuovamente battaglia tra queste atlete, con le azzurre che vogliono essere nuovamente protagoniste. La prima manche inizierà alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.00. La diretta in chiaro è su RaiSport (in streaming gratuito su Raiplay). Per gli abbonati diretta tv su Eurosport, (in streaming su Eurosport Player e Dazn).