Sci alpino femminile oggi Semmering 2022 slalom: dove vederlo in tv e in streaming

Terzo e ultimo appuntamento settimanale a Semmering per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. Oggi, giovedì 29 dicembre, è in programma lo slalom speciale che vedrà una grande sfida tra Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova e Wendy Holdener. Questi i nomi più accreditati per il successo con la stella americana a caccia del tris, la slovacca che vuole rifarsi dalla delusione di ieri in gigante e l'elvetica pronta a lottare per il pettorale rosso, che attualmente divide proprio con Shiffrin.

L'Italia, in grande difficoltà tecnica in questa specialità, spera di centrare almeno l'accesso alla seconda manche con Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Lucrezia Lorenzi e Anita Gulli. Tutte le nostre atlete partono con pettorali alti.

La giovanissima Lara Colturi, la figlia di Daniela Ceccarelli che gareggia per l'Albania, punta a migliorare la sua classifica anche in slalom dopo l'ottima top-ten centrata ieri in gigante.

Cdm femminile, slalom Semmering: gli orari in tv

La prima manche è in programma alle ore 15.00, la seconda alle 18.30. La diretta in chiaro è su RaiSport (in streaming gratuito su Raiplay). Per gli abbonati diretta tv su Eurosport, (in streaming su Eurosport Player e Dazn).