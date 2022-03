Sci oggi tv Cdm femminile slalom Are: dove vederlo in diretta e in streaming

Nuovo appuntamento con la Coppa del mondo di sci. Oggi, sabato 12 marzo, è in programma ad Are, in Svezia, un importantissimo slalom speciale. Ieri, infatti, sempre nella località svedese si è disputato un gigante che ha avuto un esito molto importante per la classifica generale della Coppa del mondo.

A trionfare è stata Petra Vlhova, che ha preceduto una ritrovata Marta Bassino, seconda e la sua rivale per la conquista della Coppona di cristallo, la stella statunitense Mikaela Shiffrin.

Shiffrin è al comando della classifica generale con 1216 punti ma Vlhova si è portata a 1139 lunghezze. Il loro duello, che sembra destinato a concludersi nelle finali a Meribel, vivrà oggi un'altra importantissima tappa.

Sci alpino slalom Are: gli orari in tv

Qui di seguito trovate gli orari delle due manche dello slalom femminile a Are in programma sabato 12 marzo.