Sci oggi tv Cdm maschile slalom Flachau: dove vederlo in diretta e in streaming

Oggi, mercoledì 9 marzo, torna la Coppa del mondo maschile di sci alpino con uno slalom in notturna sulle nevi austriache di Flachau. Si tratta del recupero della gara di Zagabria che era stata cancellata a inizio gennaio per le avverse condizioni meteorologiche. Sarà l’ultimo slalom della stagione prima delle finali di Courchevel-Meribel.

In testa alla classifica di specialità dello slalom, che in questa annata ha sempre regalato gare incerte e appassionanti, c’è il norvegese Henrik Kristoffersen con 356 punti. I suoi primi inseguitori sono il connazionale Lucas Braathen, 307 punti e il tedesco Linus Straber, a quota 278. I primi italiani, Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli sono rispettivamente in nona e in decima posizione con 209 e 204 punti. Il campione olimpico in carica, vincitore dello slalom a Pechino 2022, il francese Clement Noel, è 12 esimo a 177 lunghezze.

Sci alpino slalom Flachau: gli orari in tv

Lo slalom maschile notturno a Flachau regalerà spettacolo. Gli italiani hanno un motivo in più per seguirlo visto che sarà l’ultima gara del veterano del gruppo azzurro, Manfred Moelgg: lo sciatore di Brunico a 39 anni ha deciso di appendere gli sci al chiodo.

Indosserà per l'ultima volta i colori azzurri insieme ai suoi compagni di nazionale: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Simon Maurberger, Stefano Gross e Federico Liberatore.

Ecco gli orari dello slalom in programma oggi, mercoledì 9 marzo, la notturna di Flachau: