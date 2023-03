Sci alpino oggi slalom maschile finali Soldeu: dove vederlo in tv e in streaming

Si chiude oggi, domenica 19 marzo, la lunga e appassionante stagione della Coppa del mondo di sci alpino. Ad assicurare lo spettacolo finale sarà lo slalom maschile, specialità nella quale è ancora aperta la battaglia per la coppa di specialità. A contendersi la prestigiosa Coppetta saranno i norvegesi Lucas Braathen, che è in tessta con 466 punti e Kristoffersen, che lo tallona a quota 434, gli elvetici Yule, 401 punti e Zenhausen, 367.

L'Italia spera in un bel risultato per chiudere al meglio la stagione. Saranno in gara Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Stefano Gross e il debuttante Corrado Barbera, campione del mondo juniores.

Sci alpino, slalom maschile finali Soldeu: dove vederlo in tv e in streaming

Lo slalom maschile delle finali di Soldeu, Andorra, di domenica 19 marzo sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Raisport e in streaming su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. La prima manche si disputa alle ore 10.30, la seconda alle 13.30.