Qui trovate gli orari per seguire le due manche in diretta.

L’azzurro, quarto nell’ultimo slalom nel canalone Miramonti, gareggerà sulla pista dove ha ottenuto uno dei due podi in Coppa del Mondo. L'Italia si affida, inoltre, al veterano Manfred Moelgg, che vinse nel 2017, a Stefano Gross, Tommaso Sala e a Simon Maurberger.

Gli slalomisti sono pronti a disputare a Zagabria la prima gara del 2022. La prova sulle nevi croate è stata rinviata di 24 ore per le pessime condizioni della neve. Gli organizzatori sperano, grazie al freddo della notte, di preparare una pista migliore per i protagonisti del circo bianco.

Dopo il rinvio di ieri per le condizioni della neve gli slalomisti sono pronti a gareggiare nella capitale croata

Sci oggi tv Cdm maschile slalom Zagabria: come seguirlo in diretta e in streaming