Sci alpino maschile oggi slalom Val d'Isere: dove vederlo in diretta

Dopo la vittoria in gigante del favoritissimo campione elvetico Marco Odermatt (25 vittorie in Coppa del mondo, 15 in gigante) davanti all'austriaco Schwarz e a Joan Verdu, che ha regalato il primo storico podio ad Andorra, oggi, domenica 10 novembre, si disputa lo slalom.

Alex Vinatzer, che in gigante ha ottenuto il 14esimo posto, il suo miglior risultato in carriera tra le porte larghe, punta a disputare un'ottima prova nella sua specialità, lo slalom, dove è bronzo mondiale. Pronti a dare il massimo anche gli altri azzurri: Tommaso Sala, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Giuliano Razzoli, Corrado Barbera.

I favoriti sono il norvegese Henrik Kristoffersen, gli svizzeri Ramon Zenhaeusern, Loic Meillard, gli austriaci Manuel Feller e Marco Schwarz. Sarà una giornata di grande sci, visto che ci saranno anche le donne impegnate in SuperG, a Saint-Moritz.

Cdm maschile oggi slalom Val d'Isere, gli orari della diretta tv

Oggi, domenica 10 dicembre, la prima manche dello slalom della Coppa del mondo maschile in Val d'Isere inizierà alle ore 10.00. Gli organizzatori hanno posticipato di mezz'ora l'inizio della prova a causa di una forte nevicata prevista nella notte. La seconda manche si disputerà alle ore 13.00.

Raisport, canale 58 del digitale terrestre, trasmetterà l'evento in diretta, streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.