Sci Soelden, gigante femminile: orari, tv, diretta, azzurre in gara

Arriva il momento più atteso dagli appassionati di sci alpino. Sabato 28 ottobre, a Soelden, in Austria, inizia la Coppa del mondo femminile 2023/2024. Finalmente vedremo le azzurre Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia pronte a regalare nuove emozioni. La prima manche si disputerà alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.00.

L'Italia a Soelden vanta nella storia tre vittorie (Marta Bassino nel 2020 davanti a Federica Brignone, la stessa Brignone nel 2015 e Denise Karbon nel 2007) e undici piazzamenti complessivi sul podio.

Soelden 2023, gigante femminile: gli orari e dove vederlo in diretta

Il gigante di Soelden sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Sport+ HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su RaiPlay e per gli abbonati su Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. Prima manche ore 10.00, seconda alle ore 13.00.