Sci oggi tv Cdm maschile discesa libera Bormio: come seguirla in diretta e in streaming

Una neve bella ghiacciata nella parte alta, poi nella parte bassa la mitica Stelvio cambia, diventando ancora più aggressiva. Domani, martedì 28 dicembre, sarà una discesa libera tutta da seguire che sicuramente regalerà spettacolo e emozioni.

Il 2021 dello sci si chiuderà in Italia con una tre giorni dedicata alle prove veloci. Mercoledì 29 dicembre e giovedì 30 dicembre gli sciatori più veloci del mondo gareggeranno in Supergigante.

L'Italia, per la discesa libera di oggi, si affida a Dominik Paris, che vanta 5 vittorie consecutive su questa pista (quattro discese libere e un supergigante), Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Mattia Casse, Guglielmo Bosca e Pietro Zazzi.

Da tenere d'occhio le prestazioni del leader della coppa di specialità, lo svizzero Feuz, del tedesco Dressen, dell'austriaco Mayer e del norvegese Kilde. Giusto per citare alcuni dei principali indiziati per la vittoria. Anche se nessuno potrà sottovalutare la Stelvio.

Sci gigante, discesa libera Bormio: gli orari in tv

