Sci oggi tv Cdm femminile slalom Schladming: dove seguirlo in diretta e in streaming

Nuovo appuntamento per la Coppa del mondo di sci femminile. Dopo la vittoria a Kranjska Gora Petra Vlhova, oggi, martedì 11 gennaio, andrà nuovamente a caccia del successo sulle nevi austriache di Schladming.

La sua rivale numero 1 è Mikaela Shiffrin che vuole rifarsi dopo l’inforcata rimediata domenica nella seconda manche mentre stava attaccando dopo il terzo posto della prima manche.

La stella americana, che ha dovuto saltare le gare a Lienz a causa della positività al Covid, vuole recuperare i punti persi nell’avvincente sfida per la vittoria nella classifica generale.

Dopo 19 delle 37 gare in programma la statunitense è al comando con 866 lunghezze, ma alle sue spalle c'è proprio Petra Vlhova con 831 punti. In terza posizione c'è Sofia Goggia, 657 punti, seguita da Sara Hector, 568, Wendy Holdener, 508 e Federica Brignone, 507.

La lotta per il primato sta diventando sempre più accesa. Mancano 18 appuntamenti: 3 slalom, 4 giganti, 5 superG e 6 discese. Un calendario che dà grandi speranze anche a Goggia se continuerà il suo dominio nelle discipline veloci. La bergamasca, però, non disputa gli slalom e ha come tallone d’achille il gigante.

Proprio per questo per Vlhova e Shiffrin la gara di domani sarà particolarmente importante. L'Italia domani schiererà soltanto 4 atlete: Marta Rossetti, Sophie Mathiou, Anita Gulli e Vera Tschurtschenthaler.

Sci, slalom Schladming: gli orari in tv

Qui trovate gli orari per seguire le due manche in diretta.