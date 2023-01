Sci alpino femminile oggi discesa libera Cortina: dove vederla in tv e in streaming

Prima sfida di un weekend da non perdere. Oggi, venerdì 20 gennaio, la coppa del mondo femminile è di scena in Italia, a Cortina, dove, sull'Olimpia delle Tofane, è in programma la prima discesa libera. Riflettori puntati in particolare su Sofia Goggia, leader di specialità con 3 successi, 2 vittorie a Lake Louis e una a St Moritz. Saranno in gara anche Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Nicol Delago e Nadia Delago, Karoline Pichler e Roberta Melesi, Laura Pirovano, Monica Zanoner, Elena Dolmen e Teresa Runggaldier.

Mikaela Shiffrin cercherà di vincere per centrare il suo 83esimo successo che le varrebbe il titolo di sciatrice più vincente della storia, che attualmente detiene insieme alla connazionale Lindsey Vonn con 82 successi. Lo sciatore più vincente di sempre è Ingemar Stenmark che in carriera ha vinto 86 gare. La statunitense è al comando della Coppa del mondo con 1.195 punti, davanti a Vlhova con 796.

Coppa del mondo sci femminile SuperG Cortina: gli orari in tv

La discesa libera femminile, in programma venerdì 20 gennaio a Cortina, sostituisce quella che non si è potuta disputare lo scorso weekend a St. Anton. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta, a partire dalle ore 10.15, in chiaro su Rai2 (streaming Raiplay), gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer).