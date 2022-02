Sci oggi tv Cdm femminile discesa libera Crans Montana: dove seguirla in tv e in streaming

La coppa del mondo di sci femminile, dopo le Olimpiadi di Pechino, è ripartita con due discese libere sulle nevi svizzere di Crans Montana. Nella prima, in programma sabato 26 febbraio, a vincere è stata la ceca Ester Ledecka che ha preceduto per 21 centesimi la norvegese Mowinckel e per 42 centesimi l’austriaca Huetter. Sofia Goggia, non al meglio della condizione, ha chiuso in dodicesima posizione, alle spalle della sua rivale diretta per la coppa di specialità, la svizzera Corinne Suter, che ha chiuso in undicesima posizione. La campionessa bergamasca ha 65 punti di vantaggio nella classifica della discesa libera sull’elvetica.

Il duello tra Goggia, medaglia d'argento in discesa libera a Pechino 2022, dopo un recupero record dall'infortunio al ginocchio e Suter, medaglia d'oro, riprenderà già oggi, domenica 27 febbraio. Alla discesa libera di Crans Montana parteciperanno le azzurre Sofia Goggia, Federica Brignone, Nadia Delago, Nicol Delago, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Elena Dolmen e Monica Zanoner.

Marta Bassino salterà, invece, le gare veloci per concentrare le sue energie sulle gare di gigante.

Sci alpino, discesa libera Crans Montana: gli orari in tv

Qui trovate gli orari della discesa libera di Crans Montana in programma domenica 27 febbraio.

ore 10:00: discesa libera femminile (diretta gratis su Raisport, per gli abbonati Eurosport; streaming gratis su Raiplay, streaming per gli abbonati su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Dazn, Now).

