SCI ALPINO

Sci oggi tv Cdm femminile discesa libera Crans Montana: dove seguirla in tv e in streaming

Sulle nevi svizzere in programma la prima delle due discese libere del weekend. Continua la sfida tra la padrona di casa, Corinne Suter, medaglia d’oro a Pechino e Sofia Goggia, medaglia d’argento a Pechino in discesa libera, per la coppa di specialità.