Sci oggi tv Cdm femminile gigante Lienz: come seguirlo in diretta e in streaming

La coppa del mondo di sci alpino femminile torna protagonista sulle nevi austriache di Lienz. Sono in programma le ultime due gare del 2021, due prove tecniche, un gigante e uno slalom.

La prima gara è in programma oggi, martedì 28 dicembre. Occhi puntati sulla svedese Sara Hector, seconda nella classifica di specialità, sulla slovacca Petra Vlhova e sulla francese Tessa Worley.

L'Italia si affida alle sue specialiste, Federica Brignone e Marta Bassino.

Sofia Goggia, seconda in classifica generale in Cdm (635 punti), cercherà di migliorare il suo feeling in gigante dopo il doppio ritiro a Courchevel.

In Austria mancherà la leader della coppa del mondo (750 punti), Mikaela Shiffrin, che è risultata positiva al Coronavirus. La stella americana, che è attualmente in testa alla classifica di gigante, dovrebbe rientrare a Maribor (7-8 gennaio).

Sci alpino, gigante femminile Lienz: gli orari in tv

Qui trovate gli orari per seguire le due manche in diretta.

martedì 28 dicembre: gigante femminile

Lienz