Sci oggi tv Cdm femminile gigante Kranjska Gora: dove seguirlo in diretta e in streaming

Il circo bianco è di scena in Slovenia per un weekend dedicato alle discipline tecniche. A Kranjska Gora si disputerà oggi, sabato 8 gennaio, uno slalom gigante, mentre domani, domenica 9 gennaio le sciatrici si cimenteranno tra i pali stretti.

Le due prove si sarebbero dovute inizialmente disputare a Maribor ma la collina era impraticabile a causa delle scarse condizioni della neve.

L'Italia per questo appuntamento non potrà contare su una delle sue atlete di punta. Federica Brignone, a causa di un'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro, ha preferito non correre rischi in questa fase cruciale della stagione.

Il suo obiettivo è quello di recuperare la forma migliore per il prossimo fine settimane quando, sulle nevi austriache verranno disputate una discesa libera e un supergigante.

L'Italia si affida quindi a Marta Bassino, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Roberta Midali e Ilaria Ghisalberti.

Dopo la doppietta dello scorso anno c'è grande aspettativa per la prestazione della cuneese Marta Bassino.

Sofia Goggia nel 2018 conquistò qui il suo ultimo podio in Cdm. La bergamasca, in lotta per la Coppa del Mondo con Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, sa bene le sue attuali difficoltà in gigante e alla vigilia ha preferito adottare un basso profilo, anche se come sempre darà il massimo. Qui trovate gli orari della gara di domani.

Sci alpino, slalom gigante femminile: gli orari in tv

Qui trovate gli orari per seguire le due manche in diretta.