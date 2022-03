Sci oggi tv Cdm maschile supergigante Kvitfjel: dove vederlo in diretta e in streaming

Terzo appuntamento sulle nevi norvegesi in questo lungo weekend della Coppa del mondo maschile. Grazie successo ottenuto nella seconda discesa libera, Dominik Paris ha portato un po’ di sereno in casa azzurra dopo le delusioni che hanno caratterizzato le Olimpiadi delle nostre frecce veloci.

L’acuto di ieri, sabato 5 marzo, è stato molto importante. Paris, vincendo per la quarta volta su questa pista, ha centrato il suo ventunesimo successo in carriera, il 17esimo in discesa libera. Nel SuperG odierno l’Italia spera di vedere una buona prova anche da parte degli altri convocati: Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi.

Sci alpino, supergigante Kvitfjel: gli orari in tv

Qui trovate gli orari del supergigante in programma oggi, domenica 6 marzo.

ore 11: diretta in chiaro su Rai 2 e Raisport, per gli abbonati Eurosport; streaming gratuito su Raiplay, streaming per gli abbonati su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Dazn, Now).

Sci alpino: il calendario