Sci oggi tv Cdm femminile gigante Lenzerheide: dove vederlo in diretta e in streaming

Nuovo appuntamento con la Coppa del mondo femminile. Il weekend a Lenzerheide è iniziato nel migliore dei modi per i colori azzurri con Federica Brignone che ha potuto festeggiare la conquista della Coppetta di SuperG.

La sciatrice valdostana, che alle Olimpiadi di Pechino ha conquistato la medaglia d’argento in gigante e il bronzo nella combinata, è la prima italiana che può vantare la vittoria in tre specialità: gigante, combinata e supergigante.

Nella gara di oggi, domenica 6 marzo, Brignone cercherà un’altra vittoria in gigante. Anche Marta Bassino, dopo l'incoraggiante quarto posto ottenuto nel superG, ambisce a un bel risultato.

Ricordiamo che a questa trasferta non partecipa Sofia Goggia che ha deciso di concentrare tutte le sue energie per conquistare la coppa di discesa libera nell'ultima gara della stagione, in programma mercoledì 16 marzo, dove difenderà i 75 punti di vantaggio da Corinne Suter.

Sci alpino, gigante Lenzerheide: gli orari in tv

Qui trovate gli orari del gigante in programma oggi, domenica 6 marzo.