Sci oggi tv Cdm femminile supergigante Lenzerheide: dove seguirla in tv e in streaming

Oggi, sabato 5 marzo, sulle nevi svizzere di Lenzerheide si apre il weekend dedicato alla Coppa del mondo di sci femminile con un atteso supergigante. Federica Brignone, dopo l’argento conquistato in gigante e il bronzo in combinata conquistati alle Olimpiadi di Pechino, può aggiungere un altro trionfo a questa sua bellissima annata, conquistando la coppa di specialità.

La campionessa valdostana, infatti, è in testa alla classifica di superG di Coppa del mondo di sci femminile con 477 punti e le sue prime inseguitrici sono Elena Curtoni che ha 374 lunghezze e Sofia Goggia a 332 punti. Quest'ultima ha deciso di non partecipare alle due prove in programma in questo weekend per concentrarsi sulla gara di discesa in programma nelle finali di Courchevel il 16 marzo per andare a caccia della coppa di specialità.

La battaglia per la coppa del super-G sarà quindi tra Brignone e Curtoni. Quella odierna sarà la penultima gara prima di quella delle finali di Courchevel in programma il prossimo 17 marzo. Resta il rammarico per una stagione che in questa specialità è stata dominata dalle italiane senza che siano riuscite purtroppo, a centrare la medaglia a Pechino, anche a causa delle condizioni della pista.

Sci alpino, supergigante Lenzerheide: gli orari in tv

Qui trovate gli orari del superG in programma sabato 5 marzo.