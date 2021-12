Sci alpino oggi in tv slalom maschile Madonna di Campiglio: come seguirlo in tv

Il Circo bianco è pronto a regalare spettacolo. Oggi, mercoledì 22 dicembre, sulle nevi di Madonna di Campiglio va in scena lo slalom speciale. Dopo le prove in Val Gardena e in Alta Badia, con il bel secondo posto di De Aliprandini, gli azzurri cercano un altro bel risultato.

Il favorito d’obbligo è il francese Clement Noel ma i riflettori in casa azzurra sono puntati in particolare su Alex Vinatzer, classe 1999, che è a caccia del primo acuto della sua stagione, per riscattarsi dopo la sfortunata uscita all’ultima porta dello slalom in Val d’Isere.

Sarà l’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo prima di Natale. Qui trovate gli orari per seguire la gara, la suggestiva notturna sulla pista all’interno del canale Miramonti.

Sci alpino, Madonna di Campiglio: gli orari in tv