Sci oggi in tv, dove vedere lo slalom di Lienz: orari e diretta

Secondo appuntamento nelle discipline tecniche a Lienz in Austria. Dopo le grandi emozioni del gigante con il bellissimo secondo posto in rimonta di Federica Brignone, oggi, venerdì 29 dicembre, si disputa lo slalom.

Mikaela Shiffrin, già vincitrice tra le porte larghe, è la favorita per conquistare un'altra vittoria e avrà come avversaria numero 1 la slovacca Petra Vhlova.

Brignone, prima nella classifica di gigante e seconda in classifica generale dietro Shiffrin, parteciperà allo slalom, una specialità in cui non gareggia con continuità da anni, per divertirsi e per raccogliere qualche punto utile.

Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola, Anita Gulli, Lucrezia Lorenzi, Vera Tschurtschenthaler e Della Mea le altre azzurre impegnate tra i rapid gates.

Sci alpino femminile, slalom Lienz: dove vederlo in diretta

Lo slalom di Lienz, in programma venerdì 29 dicembre, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Raisport (streaming su Raiplay) e per gli abbonati su Eurosport 1, streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. La prima manche si disputa alle ore 10, la seconda alle 13.