Sci oggi tv Cdm maschile slalom Garmish: dove seguirlo in tv e in streaming

Un’altra possibilità per i colori azzurri. A Garmish -Partenkirchen si disputa oggi, domenica 27 febbraio, un altro slalom. Ieri, sabato 26 febbraio, a vincere è stato Henrik Kristoffersen, che ha preceduto lo svizzero Loic Meillard per 14 centesimi e l'austriaco Manuel Feller per 51 centesimi. Giornata no per il campione olimpico, il transalpino Clement Noel che ha inforcato.

Alex Vinatzer, invece, è stato autore di una grande rimonta dalla 23esima posizione della prima manche alla settima. L’Italia, che schiera anche Giuliano Razzoli,Tommaso Sala, Stefano Gross, Simon Maurberger, Federico Liberatore e Tobias Kastlunger, guarda con fiducia a questa seconda occasione in terra tedesca.

Sci, Cdm uomini slalom Garmish: gli orari in tv

L'ultimo successo azzurro su questa pista risale al 2009 quando a vincere fu Moelgg. Le altre 5 vittorie azzurre sono state ottenute da Alberto Tomba (1993, 1994 e 1995), da Piero Gros (1975) e da Fausto Radici (1976).

Qui trovate gli orari della prova di slalom, Coppa del mondo maschile in programma a Garmish-Partenkirchen domenica 27 febbraio.