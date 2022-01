Qui trovate gli orari per seguire le due manche in diretta.

L’azzurro, quarto nell’ultimo slalom nel canalone Miramonti, gareggerà sulla pista dove ha ottenuto uno dei due podi in Coppa del Mondo. L'Italia si affida, inoltre, al veterano Manfred Moelgg, che vinse nel 2017, a Stefano Gross, Tommaso Sala e a Simon Maurberger.

Nella gara femminile Petra Vhola, leader di specialità, ha sfruttato alla grande il pettorale numero 1 nella prima manche. Viste le particolari condizioni della neve ha beneficiato del fatto di partire per prima e inaugurare la neve. Quello che solitamente è uno svantaggio si è rivelato un buon alleato per avere la meglio sulla stella americana Mikaela Shiffrin che, al rientro dopo la pausa forzata causa positività al Covid-19, si è dovuta accontentare della seconda posizione.

Anche gli slalomisti, come le colleghe donne che hanno disputato la gara nella giornata di ieri, dovranno fare i conti con la scarsità di neve e con le temperature decisamente troppo miti e insolite per questa parte di stagione.

Tutto è pronto a Zagabria per la prima gara di Coppa del mondo maschile del 2022. Lo slalom speciale in programma oggi, mercoledì 5 gennaio, aprirà la seconda parte di una stagione che vivrà il suo appuntamento clou alle Olimpiadi di Pechino.

Sci oggi tv Cdm maschile slalom Zagabria: come seguirlo in diretta e in streaming