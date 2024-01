Sci alpino oggi tv slalom Schladming: dove vederlo in diretta e in streaming

Una nuova sfida attende gli slalomisti della Coppa del mondo di sci alpino maschile. Oggi, mercoledì 24 gennaio, si sfideranno nuovamente in notturna sulla Planai di Schladming, dopo la vittoria di ieri di Marco Odermatt in gigante.

Il pronostico in slalom è decisamente più incerto. Il principale candidato per la vittoria è il padrone di casa, Feller che avrà come principali rivali Strasser, McGrath, Noel, Kristoffersen e Yule.

L'Italia punta su Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Stefano Gross e Tobias Kastlunger.

Cdm maschile slalom Schladming: gli orari in tv