Qui trovate gli orari per seguire le due manche in diretta.

L’Italia ha convocato per questa prova Lara Della Mea, Marta Rossetti, Anita Gulli, Sophie Mathiou e Vera Tschutschenthaler.

Ci sarà anche Mikaela Shiffrin nella prima gara del 2022. La stella statunitense è risultata negativa all’ultimo PCR ed è pronta a tornare in pista dopo essere stata costretta a saltare le due gare a Lienz a causa della sua positività al Covid.

Sulle nevi croate si apre la seconda parte di stagione. Torna in pista Mikaela Shiffrin dopo la positività al Covid. Sfiderà Petra Vlhova al comando della classifica di slalom

Sci oggi tv Cdm femminile slalom Zagabria: come seguirlo in diretta e in streaming