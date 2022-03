Sci oggi tv Cdm maschile discesa libera Kvitfjell: dove seguirla in tv e in streaming

Sabato 5 marzo a Kvitfjell è in programma una seconda discesa libera. Nella gara di ieri, venerdì 4 marzo, è arrivata la sorprendente vittoria in ex-aequo per lo svizzero Niel Hintermann e per il canadese Cameron Alexander.

In questa giornata ci si aspetta quindi un pronto riscatto da parte dei big della specialità a cominciare dal nostro Dominik Paris, dal norvegese Aleksander Kilde, dallo svizzero Beat Feuz, campione olimpico a Pechino e al suo connazionale Marco Odermatt, medaglia d’oro ai suoi primi giochi olimpici in slalom gigante e saldamente in testa nella classifica generale della Coppa del mondo.

Con i colori azzurri gareggeranno, oltre a Paris, Matteo Marsaglia, Christof Innerhofer, Mattia Casse, Emanuele Buzzi, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi.

Sci, Cdm discesa libera Kvitfjell: gli orari in tv

Qui trovate gli orari della prova di discesa libera di Kvitfjell.