Sci Cdm maschile discesa libera Wengen: dove seguirla in tv e in streaming

A Wengen continua la tappa elvetica della Coppa del mondo maschile di sci. Marco Odermatt, 24 anni, è ormai lanciatissimo versa la conquista della sua prima coppa del mondo.

Ieri, giovedì 13 gennaio, ha vinto il supergigante e ha portato a più di 400 i punti di vantaggio sul norvegese Kilde, che era reduce da quattro vittorie consecutive.

Sono arrivati segnali incoraggianti da parte degli italiani con Dominik Paris che ha chiuso settimo, davanti a Christof Innerhofer, ottavo, che con questo risultato dovrebbe essersi di fatto meritato la convocazione per le Olimpiadi invernali di Pechino.

Viste le prove dei nostri specialisti c’è dunque grande attesa per la discesa libera in programma oggi, venerdì 14 gennaio e per quella che si disputerà sabato, 15 gennaio.

Sci Wengen discesa libera: gli orari in tv

Qui trovate gli orari della gara in programma oggi.

Venerdì 14 gennaio: