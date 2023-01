Sci alpino maschile oggi discesa libera Wengen: dove vederla in tv e in streaming

Tutto è pronto a Wengen per il ritorno in pista degli uomini-jet. Dopo il SuperG che ieri, venerdì 13 gennaio, ha incoronato Aleksander Aamodt Kilde, ci si attende un altro duello con gli elvetici, Marco Odermatt, reduce da un secondo posto e Stefan Rogentin, che ha assaporato la gioia del primo podio in carriera. L'Italia è stata decisamente confortata dalla quinta posizione di Dominick Paris: l'atleta meranese al termine era il primo a essere soddisfatto.

Mattia Casse, dopo il 13esimo tempo, punta a migliorarsi ulteriormente, proprio come Innerhofer, finito nelle reti ma comunque in grado di arrivare al traguardo. Gugliemo Bosca ha chiuso 19esimo, Matteo Franzoso 41esimo, Florian Schieder, 43esimo.

Coppa del mondo sci Wengen: gli orari in tv

Sabato 14 gennaio è in programma a Wengen, alle ore 12.30, la discesa libera. Diretta in chiaro su Raisport (streaming su Raiplay), per gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer).