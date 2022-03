Dominik Paris show nella discesa di Kvitfjel: è la seconda vittoria stagionale

La seconda discesa a Kvitfjel sorride all’Italia. Dominik Paris conquista oggi, sabato 5 marzo, la vittoria e centra il suo ventunesimo successo in carriera, il 17esimo in discesa libera.

Si tratta della sua quarta vittoria nella località norvegese, la terza in discesa libera. Paris in questa stagione aveva vinto sulla mitica Stelvio, prima di vivere un’Olimpiade a Pechino 2022 deludente.

Sci, Kvitfjel: Paris vince in discesa

Lo sciatore altoatesino è stato protagonista di una grande prova, riuscendo a fare la differenza nella parte centrale e in quella conclusiva. Insieme a lui sul podio sono saliti il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, secondo, a 55 centesimi e Niels Hintermann, terzo, che conferma la sua competitività dopo la vittoria centrata a sorpresa nella giornata di ieri, a pari tempo con Beat Feuz, a 81 centesimi.

Nella classifica di specialità al comando c’è sempre Kilde con 570 punti, davanti a Feuz con 547. Terzo è Mayer (oggi undicesimo) con 486 punti, seguito proprio da Paris, che risale al quarto posto con 482 punti. Al termine della stagione manca solo la gara delle finali di Courchevel-Meribel.

Questi i deludenti risultati degli altri azzurri in gara: Christof Innerhofer chiude a 2″11 dal compagno di squadra, condizionato anche dai problemi al ginocchio sinistro gonfio dopo la caduta dello scorso mercoledì e Matteo Marsaglia si ritira per un grave errore alla prima curva. Ritirati anche Mattia Casse e Guglielmo Bosca, dopo il nono posto di ieri, mentre è in ritardo Emanuele Buzzi.

L’Italia avrà tre Frecce veloci per le Finali a Courchevel-Meribel. Paris, Marsaglia e Innerhofer, cui si aggiungerà Giovanni Franzoni, fresco campione del mondo junior a Panorama, in Canada.