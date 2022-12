Sci, Sofia Goggia riscrive la storia a Saint Moritz: dopo la frattura alla mano vince la discesa libera

Sofia Goggia ha messo a segno oggi, sabato 17 dicembre, un'altra delle sue incredibili imprese. La campionessa bergamasca ha vinto la discesa libera di Saint Moritz, battendo tutte le rivali. Ilka Stuhec ha chiuso seconda, Kira Weidle, terza, a completare il podio, quarto posto per Mikaela Shiffrin. Elena Curtoni è soltanto ottava dopo il successo di ieri, delusa ma pronta a giocare le sue carte sul SuperG di domani, domenica 18 dicembre.

Un risultato per Sofia Goggia che diventa straordinario pensando alla gara del giorno precedente, venerdì 16 dicembre. Goggia ieri, nella prima discesa libera in programma a Saint Moritz, aveva chiuso seconda alle spalle di Elena Curtoni. Durante la sua prova si era fratturata una mano e nel pomeriggio aveva subito un intervento alla Clinica La Madonnina di Milano. Stamattina ha deciso di partecipare alla prova ed è scesa con il pettorale numero 9.

“Sofia si è procurata una frattura scomposta del secondo metacarpo e una frattura della base del terzo metacarpo della mano sinistra - aveva spiegato ieri il dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione medica della Fisi -, Ha più di una tipologia di protezione, da usare sopra e sotto il guanto per sicurezza la conferma della sua partenza la vedremo domattina in base a una serie di parametri”.

Quella di oggi è la ventesima vittoria in Coppa del mondo per Sofia Goggia, che ha nel suo palmares 15 centri in discesa libera e 5 in SuperG. Un successo con cui affianca Federica Brignone in testa alla classifica delle azzurre che hanno vinto di più nella storia.

"Quando ho fatto il giro in campo libero e ho visto che potevo mettermi a uovo, ho avuto una felicità così profonda che ho pensato: nessuno sarà così felice al cancelletto” ha commentato alla fine ai microfoni della Rai.

“Sono contenta di quello che ho fatto, devo ringraziare di cuore tutti quelli che mi hanno aiutato ieri, dal dottor Andrea Panzeri, alla Clinica Madonnina che ha richiamato i chirurghi agli autisti messi a disposizione da Armani, sponsor della Fisi”, ha detto al traguardo Goggia, visibilmente felice per essere riuscita a trasformare una situazione difficile in un grande successo.