Sci alpino, Mikaela Shiffrin nella leggenda: con 87 vittorie batte il record di Stenmark

Giornata leggendaria per gli amanti dello sport. Oggi, sabato 11 marzo, Mikaela Shiffrin ha messo a segno un'impresa destinata a rimanere negli annali dello sci. 'Her Majesty' grazie alla vittoria nello slalom ad Are, in Svezia, ha conquistato il successo numero 87 in Coppa del mondo, diventando la sciatrice più vicente della storia dello sci, facendo cadere un record che era parso per molti anni inattaccabile, quello di Ingemark, lo sciatore svedese che vinse 86 gare nella storia della Coppa del mondo, con 46 successi in slalom gigante e 40 in slalom speciale.

Shiffrin, però, aveva nel destino la possibilità di fare meglio di Ingemar Stenmark. Il suo talento cristallino, quella classe unica nella sciata, l'ha già portata a conquistare 52 vittorie in slalom, 10 in gigante, 5 in SuperG, 3 in discesa, 1 in combinata e 5 in parallelo.

Segno di una polivalenza che la rende l’atleta da battere sia nelle discipline tecniche che in quelle veloci e che le ha permesso di avere già in bacheca 2 titoli olimpici (slalom speciale a Sochi 2014 e gigante a Pyeongchang 2018) e sette iridati (slalom speciale a Schladming 2013, a Vail/Beaver Creek 2015 e a Sankt Moritz 2017 supergigante e slalom speciale a Åre 2019, combinata a Cortina d'Ampezzo 2021 e slalom gigante a Courchevel/Méribel 2023), cinque Coppe del mondo generali, una Coppa del mondo di SuperG, due Coppe del mondo di slalom gigante e sette Coppe del mondo di slalom speciale.

La sua prima vittoria in Coppa del mondo la ottenne proprio ad Are, vicendo lo slalom speciale, il 20 dicembre 2012. Tra pochi giorni, il 13 marzo, a pochi giorni dal via delle finali di Andorra, compirà 28 anni. Il suo connazionale Bode Miller, quando da giovanissima disse che poteva vincere più di 100 gare, non si era affatto sbagliato. Shiffrin fa rima con classe e con vittoria.