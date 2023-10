Sci oggi Soelden, gigante maschile: orari, tv, diretta, azzurri in gara

L'attesa è finita e a Solden, dopo il debutto della stagione con il gigante femminile, inizia anche la Coppa del mondo maschile di sci alpino 2023/2024. Domenica 29 ottobre si disputa il gigante maschile e all'opening austriaco parteciperanno otto gigantisti azzurri: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle.

L'Italia su queste nevi vanta due podi, nel 2004, con Massimiliano Blardone e nel 2012, con Manfred Moelgg, entrambi secondi. Favorito numero 1 per la vittoria è lo svizzero Marco Odermatt, vincitore lo scorso anno della coppa di cristallo.

Soelden 2023, gigante maschile: gli orari e dove vederlo in diretta

Il gigante maschile di Soelden sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Sport+ HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su RaiPlay e per gli abbonati su Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. Prima manche ore 10.00, seconda alle ore 13.00.

