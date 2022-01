Sci uomini oggi discesa libera Kitzbuehel: dove seguirla in tv e in streaming

Il circo bianco si prepara a vivere uno dei suoi appuntamenti più importanti. Questa settimana a Kitzbuehel gli uomini-jet saranno chiamati alla sfida sulla mitica Streif, che affronteranno due volte nelle discese libere in programma oggi, venerdì 21 gennaio e domenica, 23 gennaio, mentre sabato 22 verrà disputato lo slalom, sulla pista Ganslern.

Il calendario, infatti, è stato modificato, per le condizioni meteo sfavorevoli previste in Austria e in modo che gli orari non si sovrappongano con le prove femminili in programma sabato e domenica in Italia a Cortina. Inoltre le due prove veloci a Kitzbuehel erano state inizialmente programmate venerdì e sabato ma si è scelto di concedere un giorno di recupero in più ai velocisti.

L'Italia nelle due discese libere si affida a Dominik Paris, vincitore 4 volte, 3 in discesa (2013, 2017, 2019) e una in superG (2015), Christof Innerhofer, Mattia Casse e Matteo Marsaglia.

Dominik Paris è in testa alla classifica di specialità della discesa libera con 316 punti, seguito da Alexander Aamodt Kilde a 305, Beat Feuz a 305, Matthias Mayer a 302, Vincent Kriechmayr a 285 e Marco Odermatt a 276.

Nella classifica di coppa del mondo Marco Odermatt è al comando con 1075 punti, con un amplio vantaggio sugli inseguitori. Il norvegese Kilde è secondo con 685 punti, seguito da Matthias Mayer 592 e da Vincent Kriechmayr con 524.

Sci discesa libera Kitzbuel: gli orari in tv

La prima discesa sulla Streif è in programma oggi, venerdì 21 gennaio. Qui trovate dove seguirla in diretta e in streaming.

venerdì 21 gennaio: ore 11.30 (diretta su Raisport, Raiplay, streaming su Eurosport Player e Dazn).