Sci uomini oggi in tv slalom Kitzbuehel: dove seguirlo in tv e in streaming 

Gli slalomisti sono pronti a tornare in pista in Austria. Lo slalom in programma oggi, sabato 22 gennaio a Kitzbuehel, originariamente previsto per domenica 23 gennaio, è stato anticipato a oggi. Si è scelto, anche a causa delle condizioni meteo che prevedono neve, di concedere un giorno in più di riposo agli specialisti della velocità e di non sovrapporre gli orari con il calendario delle prove femminili che si disputano in contemporanea a Cortina.

L’Italia guarda con ottimismo a questa prova, galvanizzata dall’ottimo terzo posto ottenuto a Wengen da Giuliano Razzoli, che a 36 anni ha riprovato l’emozione del podio.

Alex Vinatzer è, invece, ancora a caccia del primo acuto stagionale, ma meriterebbe un risultato importante per il livello di sci e la buona forma che sta mostrando ormai da tempo.

La lotta per la coppa del Mondo di slalom quest'anno è particolarmente aperta e combattuta. Al comando c'è il norvegese Sebastian Foss Solevaag con 180 punti, seguito dallo svizzero Daniel Yule con 162 e da Lucas Braathen con 155 punti.

Giuliano Razzoli, grazie anche all’ottima prova di Wengen, ha compiuto un significativo passo in avanti in classifica ed è quarto con 154 punti, davanti allo svedese Kristoffer Jakobsen, a quota 140, quinto, che precede il transalpino Clement Noel.

Sci slalom Kitzbuehel: gli orari in tv

Saranno due manche da non perdere: qui trovate gli orari e la programmazione tv.