Spettacolo Brignone, trionfa nel SuperG in Val d'Isere: 24 vittorie, Goggia terza con l'influenza

Un'altra giornata memorabile per Federica Brignone. Oggi, domenica 17 dicembre, la campionessa valdostana ha trionfato nel SuperG in Val d'Isere, conquistando il 24esimo successo in carriera in Coppa del mondo, risultato che le permette di eguagliare Gustav Thoeni.

Nella classifica degli azzurri più vincenti di tutti i tempi lassù, con 50 vittorie, c'è Alberto Tomba. Brignone, che ha ottenuto il terzo successo stagionale, sulla Oreiller Killy ha dato un'altra dimostrazione della sua maestria.

Gara a tutta, sempre all'attacco, ma pennellando con precisione. Al secondo posto si è piazzata la norvegese Lie.

Straordinaria anche la gara di Goggia. La bergamasca, non al meglio delle condizioni fisiche visto che è fortemente debilitata dall'influenza, ha conquistato il terzo gradino del podio. Gara da dimenticare per Marta Bassino, che è uscita dopo poche porte e per Mikaela Shiffrin, che ha saltato alcune porte, pagando la decisione di non disputare le prove per concentrarsi sui prossimi appuntamenti. Ottima la gara di Laura Pirovano, scesa con il pettorale numero 1, che ha concluso in top-ten.

Nella classifica di Coppa del mondo Shiffrin resta al comando con 620 punti, ma Brignone ora la tallona a 557 lunghezze, davanti all'elvetica Gut-Behrami, 429 punti e a Sofia Goggia, 396, quarta, davanti a Petra Vlhova, quinta, a 391.

Prossimo appuntamento prima di Natale, giovedì 21 dicembre, sempre in Francia, a Courchevel, dove si disputerà lo slalom speciale.