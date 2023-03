Scozia-Italia oggi Sei Nazioni Rugby 2023: dove vederla in diretta e in streaming

Ultima sfida nel Sei Nazioni 2023 per l'Italia. Oggi, sabato 18 marzo, gli azzurri di Crowley sono impegnati in trasferta in Scozia a Murrayfield. I nostri, che non hanno vinto neppure una partita in questa edizione, partiranno da sfavoriti.

L’obiettivo è quello di disputare una bella partita per chiudere a testa alta il torneo, offrendo dei segnali di crescita importanti in vista della Coppa del mondo di rugby che si disputerà a settembre.

Rugby Sei Nazioni Scozia-Italia: orario tv

L'incontro tra Scozia e Italia nell'ultima giornata del Sei Nazioni di rugby, sabato 18 marzo, si disputerà alle ore 13.30. L'evento sarà trasmesso in chiaro su Tv8 e sulla pay-tv su Sky Sport Uno. Streaming gratuito sul sito di Tv8 e on-demand su Sky Go e in streaming a pagamento su NOW.