Tappa oggi Tour de France 2023, Vitoria-Gasteiz–San Sebastián: percorso e altimetria

Seconda tappa da non perdere al Tour de France 2023.

Oggi, domenica 2 luglio, i corridori affronteranno la Vitoria-Gasteiz-San Sebastián, 208,9 km con 5 GPM. La Grande Boucle, nella sua seconda e ultima tappa nei Paesi Baschi, presenta nuovamente un percorso che strizza l'occhio allo spettacolo con una frazione decisamente movimentata che assomiglia alla Donostia Klasikoa, la Classica che è in calendario in questo mese di luglio e che sarà una delle corse più prestigiose in preparazione al Mondiale di Glasgow che si disputerà ad agosto.

La Vitoria-Gasteiz–San Sebastián presenta 5 GPM: il Col d’Udana (4,5 km al 5,1% dopo 81 chilometri), la Cote d’Aztiria (2,7 km al 5,3%), la Cote d’Alkizia (4,2 km al 5,7%), la Cote de Gurutze (2,6 km al 4,7%) e la Cote de Gurutze (2,6 km al 4,7%), il cui passaggio in testa sulla cima vale 6" di abbuono, prima della discesa verso il traguardo.

Possibile rivincita, dopo la tappa inaugurale di sabato 1 luglio a Bilbao, tra Adam Yates (Uae Team Emirates), in maglia gialla e il gemello Simon (team Jayco Alula), ieri staccato di soli 4". Probabile una nuova battaglia tra Tadej Pogacar (Uae Team Emirates), ieri terzo a 12" e il vincitore della scorsa edizione del Tour, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

La Vitoria-Gasteiz–San Sebastián, seconda tappa del Tour de France 2023, partirà alle ore 12.15, l'arrivo è previsto intorno alle 17.20 circa. Diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.45 e su Eurosport 1 HD dalle 12. Diretta streaming su ai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.00.

Tour de France 2023, tutte le tappe: altimetria, calendario e percorso